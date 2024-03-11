Будапешт, 11 марта, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Европейские страны должны выделять деньги на вооружение и развитие своей армии, поскольку США не станут финансировать их безопасность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению главы венгерского правительства, этим государствам следует готовиться воевать за себя или внести вклад в общий военный потенциал. Орбан напомнил о заявлении экс-президента США Дональда Трампа, который ещё в 2016 году предупреждал, что Вашингтон не будет финансировать безопасность Европы, которой необходимо или совершенствовать свои войска, или заплатить за защиту американской стороне.

Премьер-министр подчеркнул, что время, когда можно было ограничиться небольшими военными расходами, прошло. Орбан также признал, что Венгрия тоже оказалась в числе стран, которые столкнулись с трудностями в рамках финансирования собственных вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что с 2014 года европейские страны, входящие в НАТО, и Канада увеличили свои военные бюджеты на $600 млрд. Он уточнил, что в 2024 году страны организации потратят на оборону $380 млрд.

18 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение о том, что рост военных бюджетов не станет дополнительным бременем для экономики ЕС, а пойдёт ей на пользу. Он считает, что это поможет Евросоюзу стимулировать создание рабочих мест, появление новых технологий и товаров двойного назначения.

Певкур также призвал оказать Украине срочную военную помощь.