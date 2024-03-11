Лондон, 11 марта, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2, переданный Украине в рамках военной помощи, утонул в грязи во время показательного заезда для прессы. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Brian Robert Marshall Танк «Челленджер 2»

Главный инженер танкового эскадрона, рассказывая журналистам о технических характеристиках боевой машины, указал на один из недостатков Challenger 2, заключающийся в низких показателях манёвренности на пересечённой местности.

«Экипаж пригласил корреспондентов The Sun подняться на борт, и мы сидели на башне, пока Challenger 2 с рёвом проносился над сельской местностью… Но вскоре мы поняли, что военные имели в виду под мобильностью, когда он (Танк. — Прим. ред.) погрузился в болото», — говорится в материале.

Отмечается, что для того, чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй танк.

Также представители Вооружённых сил Украины указали, что башенные механизмы и прицельные приспособления британских танков оказались не такими долговечными, как ожидалось изначально, в результате чего Challenger 2 регулярно нуждаются в ремонте.

В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, однако в боеготовом состоянии на данный момент, согласно данным The Sun, находятся только семь боевых машин.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты американского издания National Interest назвали британские танки Challenger 2 значительно переоценёнными, так же как и немецкие Leopard и американские Abrams. По мнению авторов материала, конфликт на Украине показал уязвимость этих боевых машин от переносных противотанковых средств и беспилотных летательных аппаратов.

В сентябре 2023 года российские военные в районе села Работино в Запорожской области впервые уничтожили британский танк Challenger 2 Вооружённых сил Украины. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, боевая машина находилась в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. Позднее британское издание The Guardian выяснило, что уничтожение Challenger 2 произошло впервые за 30 лет применения этой модели.