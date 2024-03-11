Санкт-Петербург, 11 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано в ангаре в Московском районе Ленинградской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, в ликвидации пожара принимали участие 75 человек и 21 единица техники. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой внутри склада.

Ангар принадлежит компании, производящей мебель для офисов. В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы с ожогами рук. Специалисты Роспотребнадзора провели тщательный анализ воздуха в Московском районе. По итогам исследования установлено, что в атмосфере жилых домов рядом с местом происшествия нет превышения показателей содержания вредных веществ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вспыхнувший в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области пожар удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. метров.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.