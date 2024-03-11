Париж, 11 марта, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Западные страны не проводят расследование подрывов «Северных потоков», поскольку за диверсией на самом деле стоят Соединённые Штаты Америки и ряд стран НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Нет расследования, потому что виновник — НАТО. Это было ясно ещё с самого начала: виноваты США и ряд стран типа Норвегии и Великобритании», — указал он в интервью «РИА Новости» 11 марта.

По мнению Филиппо, официальные расследования были прекращены, поскольку их результаты «не причинят вреда России», что не соответствует «правильной риторике». По этой же причине западные СМИ не уделяют произошедшему должного внимания.

Также политик напомнил, что Франция и Германия не выразили официального протеста из-за отсутствия результатов расследований, даже несмотря на то, что их интересы были затронуты в связи с диверсией.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля власти Дании заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потокак». В правоохранительных органах королевства подтвердили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к ней подданных Дании якобы нет. Ранее с аналогичным заявлением выступила прокуратура Швеции, также объявившая об остановке расследования.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал на заинтересованность Соединённых Штатов Америки в этой диверсии. По словам российского лидера, заинтересованных в подрыве газопроводов могло быть много, но осуществить задуманное могли далеко не все.