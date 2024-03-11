Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 10 марта сообщил телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию мероприятия.

Gage Skidmore Роберт Дауни — младший

«Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Оппенгеймер», — говорится в сообщении.

В борьбе за премию «Оскар» Роберт Дауни — младший опередил Стерлинга Келби Брауна («Американское чтиво»), Роберта Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Райана Гослинга («Барби») и Марка Руффало («Бедные-несчастные»). Ранее актёр был номинирован на лучшую мужскую роль «Чаплина» в 1993 году и лучшую мужскую роль второго плана за комедию «Тандер в тропиках» в 2009 году.

Вечером 10 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар-24», которая продлится приблизительно до 06:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщилось, что британская историческая драма «Зона интересов» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм», опередив в голосовании испанский фильм «Общество снега», немецкую драму «Учительская», немецко-японский фильм «Идеальные дни» и итальянскую киноленту «Я — капитан».