Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Британская историческая драма «Зона интересов» (The Zone of Interest) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» года. Трансляцию церемонии вручения наград ведёт на своём сайте телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM

С кинокартиной соперничали испанский фильм «Общество снега» (La sociedad de la nieve), немецкая драма «Учительская» (Das Lehrerzimmer), немецко-японский фильм «Идеальные дни» (Perfect Days) и итальянская лента «Я — капитан» (Io capitano).

В 2024 году премия «Оскар» проходит в 96-й раз.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в категории «Лучший международный художественный фильм» победила военная картина «На Западном фронте без перемен», которую снимали Германия, США и Британия. Лента также получила «Оскар» за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика и лучшее музыкальное сопровождение.

Фильм сняли по мотивам одноимённого романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.