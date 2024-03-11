Берлин, 11 марта, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Режим прекращения огня следует ввести в секторе Газа в период священного для всех мусульман месяца Рамадан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Обращение главы немецкого правительства опубликовали 10 марта на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

Он отметил, что это лучшее время для объявления перемирия. Шольц считает, что такая пауза позволит освободить израильских заложников из плена радикального движения ХАМАС и улучшит поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году месяц Рамадан наступил в ночь с 10 на 11 марта. Он продлится по 9 апреля. В соответствии с нормами ислама, верующим, помимо соблюдения строгого поста, предписывается прекращать все ссоры, распри и конфликты, в том числе военные.

4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о том, что израильские власти не пойдут ни на какую сделку по освобождению заложников любой ценой. 3 марта в газетах появилась информация, что ХАМАС отклонило ранее предложенный США вариант обмена израильских пленных на заключённых.

10 марта Нетаньяху заявил, что военная операция израильской армии в Газе может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Он отметил, что с начала вооружённого конфликта в анклаве войска Израиля ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.