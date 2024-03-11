Шольц призвал прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана
Шольц призвал ввести режим прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана
Берлин, 11 марта, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Режим прекращения огня следует ввести в секторе Газа в период священного для всех мусульман месяца Рамадан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Обращение главы немецкого правительства опубликовали 10 марта на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Он отметил, что это лучшее время для объявления перемирия. Шольц считает, что такая пауза позволит освободить израильских заложников из плена радикального движения ХАМАС и улучшит поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.
Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году месяц Рамадан наступил в ночь с 10 на 11 марта. Он продлится по 9 апреля. В соответствии с нормами ислама, верующим, помимо соблюдения строгого поста, предписывается прекращать все ссоры, распри и конфликты, в том числе военные.
4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о том, что израильские власти не пойдут ни на какую сделку по освобождению заложников любой ценой. 3 марта в газетах появилась информация, что ХАМАС отклонило ранее предложенный США вариант обмена израильских пленных на заключённых.
10 марта Нетаньяху заявил, что военная операция израильской армии в Газе может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Он отметил, что с начала вооружённого конфликта в анклаве войска Израиля ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.