Будапешт, 11 марта, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет одержать победу на президентских выборах, подобно герою венгерских народных сказок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я довольно давно в этом «спорте», и, по моему опыту, ты можешь победить, только если пострадал за это. А он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) сейчас страдает за это, как собака. То, через что ему приходится проходить, почти беспрецедентно. Он свою победу получит не в подарок, он выстрадает её», — указал Орбан.

Венгерский политик, сравнив экс-президента США с героем венгерских народных сказок, напомнил, что американские власти инициировали множество судебных дел в отношении Трампа и пытались лишить его активов с целью помешать ему выдвинуться в качестве кандидата в президенты.

В прошедший «Супервторник» Трамп стал лидером на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 14 американских штатах, опередив свою главную соперницу — бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая по после результатов голосований объявила о выходе из президентской гонки.

В том же интервью M1 Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах США в ноябре 2024 года прекратить финансирование конфликта на Украине. Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, у Трампа появился план прекращения украинского конфликта. При этом Орбан не стал раскрывать детали, пояснив, что у него нет на это полномочий.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Их разговор, как позднее уточнил пресс-секретарь венгерского премьер-министра, длился около часа.