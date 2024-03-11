Хельсинки, 11 марта, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Двухнедельная забастовка профсоюзов против реформ финского правительства начнётся 11 марта в Финляндии, сообщил портал Verkkouutiset.

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Организации недовольны правительственными решениями по выплате пенсий, пособий по безработице, страховых взносов, а также реформами, касающимися увольнений сотрудников и запрета забастовок. Акцию организовали Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, Профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также Профсоюз электриков.

В забастовке примут участие около 11 тысяч человек. Акция отразится на грузовом движении в портах и на железных дорогах. Кроме того, в стране ожидают перебоев с распределением топлива и наличием продуктов питания.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря в Финляндии прошла массовая забастовка, в которой приняли участие примерно 100 тыс. человек. Они протестовали против правительства.

Из-за протестов в стране на время полностью прекратилось движение общественного транспорта и поездов, кроме ночных поездов дальнего следования. Кроме того, в республике приостановили доставку почтовых посылок и перестали чистить улицы от снега.

Акция также повлияла на работу ряда энергетических предприятий. Из-за протестов понесли убытки порты, турагентства, компании общественного питания, спорта и культуры.