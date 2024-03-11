Лондон, 11 марта, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Решение об увольнении заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд приняли после того, как Россия разгромила украинскую армию во время прошлогодней попытки широко анонсированного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал 10 марта британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

Иван Шилов ИА Регнум Виктория Нуланд

«Поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления. С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. <…> В конце концов, им сказали: «С вас достаточно», — пояснил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком связал уход в отставку Виктории Нуланд со скорым окончанием украинского конфликта. По мнению бизнесмена, украинский проект Нуланд провалился, обернулся тысячами жертв в стране и разрушил её. А сама замглавы госсекретаря США навсегда запомнится как организатор государственного переворота на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта сообщил, что его заместитель Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. По его словам, к нему обратилась с такой просьбой сама дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта отметил, что Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине. Представитель Кремля отметил, что американский дипломат приложила очень много усилий для возобновления конфронтации Вашингтона с Москвой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что США начали пытаться отставками «замести следы» провала на украинском направлении. По её словам, одной из таких попыток стал предстоящий уход Нуланд с поста заместителя госсекретаря США.