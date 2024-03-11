Берлин, 11 марта, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Профсоюз немецких машинистов GDL с 11 по 13 марта проведёт новую забастовку, которая способна парализовать железнодорожное сообщение в Германии. Об этом сообщила газета Bild.

Fotoworkshop4You Железная дорога

Вечером 11 марта машинисты собираются прекратить движение товарных поездов. Ночью 12 марта к забастовке присоединятся работники железнодорожного транспорта, управляющие пассажирскими составами.

Акция завершится ночью 13 марта. GDL требует от железнодорожного концерна Deutsche Bahn повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц. Кроме того, организация добивается сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для тех машинистов, которые работают посменно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января в Германии фермеры возобновили акции протеста против отмены льгот и заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах. Их действия привели к остановке производства на заводе Volkswagen в городе Эмден (Нижняя Саксония).

В конце января профсоюз Verdi анонсировал масштабные забастовки в Германии, которые затронули работников службы безопасности немецких аэропортов, а также представителей других направлений.