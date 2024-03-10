Прага, 11 марта, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш превратился в угрозу безопасности из-за своей пацифистской позиции по ситуации вокруг Украины, заявил глава чешского МИД Ян Липавский. Об этом 10 марта сообщила газета Noviny.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Министр уточнил, что экс-руководитель правительства призывает к миру между Москвой и Киевом. По мнению Липавского, действия Бабиша якобы подрывают авторитет Чехии на международной арене.

Он обвинил бывшего премьер-министра в том, что тот ничего не знает о внешней политике. Липавский также напомнил, что Бабиш позволил себе критиковать действующего главу правительства Чехии Петра Фиалу за приостановку межправительственных консультаций со Словакией.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря начальник генштаба чешских Вооружённых сил Карл Ржехка заявил, что для Праги Москва является потенциальным военным противником, а Россия якобы напрямую угрожает безопасности Чехии.

8 марта президент Чехии Пётр Павел отметил, что ведётся обсуждение по вопросу отправки на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки ВСУ, в том числе обучения украинских военнослужащих. Он утверждает, что ни международное право, ни устав ООН не препятствуют тому, чтобы Киеву ассистировали гражданские лица и военные из стран НАТО.