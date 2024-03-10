Авдеевка, ДНР, 11 марта, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили четвёртый танк Abrams, предоставленный Украине Соединёнными Штатами Америки, у посёлка Бердычи под Авдеевкой. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска. Очередной раз порадовался за наших», — написал Кимаковский в своём Telegram-канале.

По его словам, российские военные подбили боевую машину из противотанкового гранатомёта. Вместе с танком был ликвидирован и весь его экипаж.

Как передавало ИА Регнум, в период с конца февраля по начало марта российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции одни из самых дефицитных и ценных образцов вооружения ВСУ. За неполные две недели украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились трёх американских танков Abrams. Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.