Порт-о-Пренс, 11 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну из-за проблем с безопасностью и перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику. Об этом 10 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Уточняется, что посол и постоянный представитель Германии в Гаити покинули страну из-за эскалации насилия со стороны преступных группировок, которые контролируют 80% территории столицы Гаити Порт-о-Пренс.

Вместе с германским дипломатом Гаити покинули представители делегации Евросоюза. Все они выехали в соседнюю Доминикану и будут временно работать оттуда. Отмечается, что всего из страны эвакуировались 11 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты вывезли часть сотрудников американского посольства в Гаити в связи с угрозой нападения со стороны местных банд. Охрана территории диппредставительства усилена. Посольство США призвало сограждан скорее уезжать с Гаити.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения, произошедшего через небольшое время в том же году. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, сопровождавшаяся убийствами и похищением граждан.

Районы в крупных городах контролируются уличными бандами, а в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за открытой войны между преступными группировками парализована работа образовательных учреждений.

В сентябре 2023 года премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны Генассамблеи ООН призывал международное сообщество помочь республике в борьбе с бандитизмом.

Пользуясь отсутствием в стране премьер-министра Анри, который отбыл с визитом в Кению, бандиты 3 марта выпустили из городской тюрьмы несколько сотен заключённых, а на следующий день попытались захватить аэропорт.

Самолёт Анри 5 марта не смог приземлиться в воздушной гавани из-за перестрелок полиции и бандитов. Ещё через три дня, 8 марта, вооружённые бандиты напали на дворец президента и ряд административных зданий в Порт-о-Пренсе.