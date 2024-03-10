Будапешт, 11 марта, 2024, 02:02 — ИА Регнум. США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень близок к заключению подобного договора. Глава правительства считает, что Венгрия получила бы выгоду от сотрудничества американского, китайского, немецкого и южнокорейского капиталов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года Дональд Трамп объявил о то, что США заключили частичную сделку с Китаем по вопросам торговли. Договоренности касались вопросов интеллектуальной собственности, представления финансовых услуг и обеспечения крупных закупок сельскохозяйственной продукции.

При этом ещё в сентябре того же года Трамп, в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, указал на нечестную торговую политику, которую якобы проводили китайские власти. Несмотря на это он выразил надежду, что США и Китай смогут заключить экономическое соглашение.

Президентские выборы в США назначены на ноябрь 2024 года. В середине декабря стало известно, что Дональд Трамп пользуется большей популярностью среди избирателей в семи так называемых колеблющихся штатах США, чем действующий глава Белого дома Джо Байден.