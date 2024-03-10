Киев, 11 марта, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине и назвал её «виртуальным посредничеством». Соответствующее обращение глава киевского режима опубликовал 10 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Они поддерживают нас молитвами и дискуссиями. Вот что такое «церковь с людьми». А не за две с половиной тысячи километров где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — указал Зеленский.

Призыв понтифика поднять белый флаг в конфликте с Россией также отверг глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом он поблагодарил папу Римского за молитвы о мире и выразил надежду, что понтифик найдёт возможность приехать на Украину, чтобы поддержать её.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова, комментируя слова папы Римского, заявила, что понтифик таким образом обратился не к руководству Украины, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей. При этом, по её словам, уже многие политики считают сложившуюся ситуацию тупиковой и хотят переговоров.