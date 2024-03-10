Брюссель, 11 марта, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке. Такое заявление сделал 10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире украинского телеканала.

Иван Шилов ИА Регнум Польские фермеры

«По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — пояснил Домбровскис.

Отвечая на вопрос о сроках разблокировки украинско-польской границы, представитель ЕК указал, что эта ситуация давно бы уже разрешилась, если бы к ней изначально подошли рационально. Кроме того, Домбровскис отметил, что законность запрета на импорт украинского зерна вызывает сомнения и ЕК готова принять меры против Венгрии, Польши и Словакии, в которых этот запрет действует.

Домбровскис подчеркнул, что если ситуация не улучшится, то Еврокомиссия может запустить процедуру нарушения норм Евросоюза странами, запретившими ввоз украинского зерна. Дипломат сообщил также, что намерен совершить визит в Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством ситуацию вокруг украинской сельхозпродукции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной.

Но после встречи с премьер-министром Польши фермеры решили продолжить протесты, так как ни о чём не получилось договориться.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они потребовали прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза. Туск 28 февраля заявил о возможном временном закрытии границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию.