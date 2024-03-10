Москва, 11 марта, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Потребность в перевозке товаров из Азии в Европу через Россию резко возросла на фоне кризиса в Красном море, связанного с атаками йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на сведения логистических компаний и железнодорожных операторов.

Иван Шилов ИА Регнум Товарный поезд

Так, по данным немецкой фирмы DHL, запросов на перевозку грузов с помощью российских железных дорог стало больше на 40%. Базирующаяся в Нидерландах компания Rail Bridge Cargo представила информацию, согласно которой спрос на доставку товаров через Россию за год вырос на 31%.

В публикации говорится, что ряд транспортных организаций предлагают клиентам маршрут, минующий Россию. Он проходит через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Вместе с тем отмечается, что выбор такого маршрута является целесообразным в основном для товаров, направляющихся из стран Центральной Азии и обратно.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января российская компания «Совкомфлот», которая занимается поставками углеводородов и нефтепродуктов, заявила, что ситуация в Красном море привела к нарушению глобальных цепочек международных поставок, из-за чего подорожала транспортировка. Кризис в регионе заставил компании искать альтернативные маршруты.

До этого хуситы пообещали, что продолжат атаки на любые морские суда, связанные с Израилем. Движение «Ансар Аллах» также призвало другие страны отозвать свои экипажи с этих кораблей и не приближаться к ним в море.