Вашингтон, 11 марта, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий выделение 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, имеет достаточную поддержку, в связи с чем конгрессмены не видят нужды в разработке альтернативных инициатив. Об этом в интервью телеканалу CBS 10 марта заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Конечно, нам не нужна альтернатива, когда есть всеобъемлющий, двухпартийный билль о национальной безопасности, поступивший из сената… В Вашингтоне каждый знает, что он наберёт как минимум 300 голосов, если не больше», — указал конгрессмен.

В то же время Джеффрис пообещал, что приложит усилия для защиты спикера палаты представителей Майка Джонсона от отстранения, если тот примет решение выставить законопроект на голосование, несмотря на давление со стороны сторонников экс-президента США Дональда Трампа, выступающих против этого.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Майк Джонсон и представители Республиканской партии в Конгрессе США начали подготовку собственного альтернативного проекта помощи Украине. По словам главы комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола, законодатели рассматривают возможность выделения части финансовой помощи Киеву в качестве кредита. В то же время он признал, что Украина, вероятно, не сможет в этом случае погасить задолженность.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в ходе обращения в Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине, поскольку прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу.