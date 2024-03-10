Мехико, 10 марта, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах к юго-востоку от Мехико, столицы Мексики активизировался 10 марта, выбросив девять раз пар и пепел. Об этом сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED).

Marco Ugarte / AP/TASS

«Центр сообщает об активности вулкана Попокатепетль за последние 24 часа: девять выбросов, 1394 минуты высокочастотных низкоамплитудных вулканических толчков», — говорится в сообщении CENAPRED.

Уточняется, что на данный момент зона безопасности вокруг кратера составляет 12 километров, находится в ней небезопасно. Температура камней и раскалённых осколков, которые выбрасывает вулкан, составляет около 1000 градусов по Цельсию. Отмечается, что уровень тревоги подняли до второй фазы жёлтого уровня. CENAPRED предупреждил туристов и альпинистов об опасности приближения к кратеру Попокатепетля.

Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы.

Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики и является одним из символов латиноамериканской страны. Его название переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», высота вулкана над уровнем моря составляет 5393 метра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Попокатепетль проявил активность в ноябре 2023 года, выбросив столб пепла и пара на высоту около шести километров. Туристам рекомендовали не приближаться к вулкану.

Летом 2022 года на склоне вулкана накрыло выбросом пепла и вулканических камней группу альпинистов из пяти человек, один человек погиб.