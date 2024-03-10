Лондон, 10 марта, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Водителя-мужчину, протаранившего на автомобиле ворота Букингемского дворца в Лондоне, отпустили под залог. Об этом 10 марта сообщает вещательная корпорация BBC («Би-Би-Си»).

Frank Augstein /AP/TASS

В Скотленд-Ярде уточнили, что после задержания мужчину доставили в психиатрическую больницу, откуда позднее он был освобожден. Условия залога не разглашаются.

Отмечается, что в полиции продолжают вести расследование причин и обстоятельств происшествия. Правоохранители указали, что данный инцидент не связан с терроризмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легковой автомобиль ночью 9 марта в 02:33 по местному времени (05:33 мск) протаранил ворота Букингемского дворца в Лондоне. Водителя задержали по подозрению в нанесении ущерба. От действий водителя никто не пострадал.

Букингемский дворец является официальной резиденцией британских монархов. Когда монарх прибывает во дворец, над крышей поднимают королевский штандарт.

За три дня до коронации Карла III возле Букингемского дворца полиция задержала мужчину, бросившего патроны от дробовика на территорию резиденции. Инцидент произошёл на фоне активизации антимонархических движений в Великобритании. В результате происшествия никто не пострадал.