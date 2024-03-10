Москва, 10 марта, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Трёхкратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике и заслуженный мастер спорта СССР Сергей Диомидов скончался на 81-м году жизни. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Юрий Сомов / РИА Новости Сергей Диомидов

«На 81-м году жизни скончался выдающийся гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Диомидов Сергей Викторович. ФСГР выражает соболезнования (Его. — Прим. ред.) родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

О причинах смерти не сообщается. В ФСГР заверили, что о прощании с Сергеем Диомидовым будет сообщено дополнительно.

На Олимпийских играх в Токио (1964) и Мехико (1968) Сергей Диомидов завоевал серебряные медали, а в 1968 году стал бронзовым призёром ОИ в опорном прыжке. На чемпионате мира 1966 года спортсмен выиграл золото и серебро. В 1964 году первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперёд, которая впоследствии была названа его именем.