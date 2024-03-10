Тель-Авив, Израиль, 10 марта, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Слова президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена о том, что действия Биньямина Нетаньяху противоречат интересам израильского государства, не соответствуют действительности. Об этом Нетаньяху заявил в интервью изданию Politico 10 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что израильский премьер-министр своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит Израилю. По мнению американского лидера, большое количество жертв среди мирного населения палестинского анклава вынуждает весь остальной мир выступить против Тель-Авива. В то же время Байден подчеркнул, что Вашингтон, несмотря ни на что, продолжит поддерживать Израиль.

«Я не знаю, что имел в виду президент (США Джо Байден. — Прим. ред.), но если он имел в виду то, что я провожу политику против большинства израильской общественности и что это противоречит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам», — указал Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что израильский народ поддерживает его позицию в отношении сектора Газа и идеи о создании палестинского государства.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Politico Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может закончиться в течение ближайших двух месяцев. По его словам, израильские военные за первые пять месяцев с момента эскалации конфликта уничтожили три четверти всех подразделений ХАМАС.