Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» завершился 10 марта в Санкт-Петербурге, по его итогам победили 29 семейных команд Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Официальный канал платформы «Россия — страна возможностей»

Летом победители этого этапа отправятся в Москву, где в рамках финала среди участников разыграют главные призы — 30 сертификатов на улучшение жилищных условий.

«Первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» показал его востребованность. На площадке собрались 156 по-своему уникальных семей. Они живут в разных регионах, работают в разных сферах, у них разные хобби. Их объединяет одно: это крепкие, дружные семьи, в которых люди уважают друг друга и ценят, где опыт передается от поколения к поколению, а традиции бабушек и прабабушек бережно хранятся. Испытания конкурса лишний раз это подтвердили», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Праздничный день 8 марта посвятили масштабному знакомству команд друг с другом, а 9 марта состоялся оценочный этап. Он включал творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Семьи должны были показать свои знания, умения, эрудицию, а также насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде.

В заключительный день полуфинала участников ждала образовательная и развлекательная программа с приглашением звездных гостей. В рамках её выступил заслуженный артист России, режиссер, хореограф и телеведущий Егор Дружинин. Он раскрыл, какую роль играет семья в жизни человека, а также поделился историей знакомства с супругой и опытом воспитания детей.

Затем состоялась сессия по семейному волонтерству «Добро — это у нас семейное», на которой выступали педагоги, психологи, волонтеры. Основатель Института современной психологии и родологии психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе «У меня простая семья. Чем мне гордиться?» отметила, что каждая семья, в которой есть любовь и взаимная поддержка, имеет повод для гордости.

Кроме того, участники полуфинала встретились с членами Наблюдательного совета — прима-балериной Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана Ниной Змиевец и директором Института изучения детства, семьи и воспитания, заместителем председателя комиссии по просвещению и воспитанию, членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре.

Нина Змиевец указала на важность проходящего конкурса.

«Семья — это самое важное, что может быть в жизни человека, но при современном ритме жизни мы не так много времени уделяем родным. Благодаря конкурсу «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» дети, родители, бабушки и дедушки собрались и провели вместе несколько прекрасных дней, и у них было общее важное дело. Я здесь видела столько улыбок, столько счастливых лиц, сколько никогда не встречала. Приятно было увидеть такое количество многодетных мам, такие семьи должны становиться нормой. Хотя у меня самой пятеро детей, на конкурсе были и те, у кого восемь, двадцать, даже тридцать шесть, это вызывает безмерное уважение», — сказала она.

Наталья Агре отметила уникальность проекта.

«Конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» — единственный известный мне проект, который собирает за общим делом все поколения семьи. Обычно мероприятия такого плана устраивают или для детей, или для родителей с детьми, есть даже занятия для людей старшего поколения, для всех вместе — нет, а ведь именно через совместную деятельность передаются ценности, происходит обмен опытом, реализуется воспитательная функция. Об этом у взрослеющих детей остаются самые теплые воспоминания. К тому же бабушки и дедушки должны чувствовать себя нужными», — заявила член Общественной палаты.

С концертом перед участниками выступил член Наблюдательного совета, заслуженный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Он также поделился своими впечатлениями о конкурсе.

«Я музыкант и со всей определенностью могу сказать: в конкурсе «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» все гармонично. Я чувствую добрую энергетику семей, здесь царит потрясающая атмосфера единения, дружбы, любви. Идея конкурса была потрясающая, и реализована она в нужное время. Мне очень приятно быть причастным к такой инициативе», — сказал он.

На мероприятии представили гимн проекта, автором которого стал участник конкурса Роман Ларин из Воронежской области. В сочинении слов и музыки ему помогала вся семья.

В полуфинале семейные команды — участники специального трека «Родные-Любимые», организованного «Движением Первых», защитили свои проекты перед экспертами. Кроме того, они участвовали в семейных квизах, играх на сплочение, мастер-классах по изготовлению поделок, созданию генеалогического древа, рисованию и росписи сумок. Финалистов трека определят по итогам полуфиналов, которые пройдут во всех федеральных округах.

Список победителей полуфинала конкурса «Это у нас семейное»:

Санкт-Петербург:

1. Афанасьевы, Майоровы;

2. Козловы, Паскаль;

3. Казины, Дружук;

4. Шевченко;

5. Шабалины, Сорокины;

6. Плотниковы, Ивановы, Филипповы;

7. Григорьевы, Тарасовы;

8. Костицыны, Олехнович;

9. Козуб, Ивановы;

10. Минеевы, Игликовы, Вахрушевы;

11. Дунаевы, Храмцовы.

Архангельская область:

12. Галкины, Коноплевы, Подосеновы, Соболевы;

13. Рассохины, Самородовы, Белоусовы;

14. Голубцовы, Кирилловы;

15. Пупена, Богдановы;

16. Евдокимовы, Арещенко, Селягины.

Ленинградская область:

1. Мясниковы, Петровы;

2. Юзвик, Винокуровы;

3. Федотовы, Орловы.

Вологодская область:

4. Грицковы, Бердниковы;

5. Бречаловы, Свирелкины, Исаковы;

6. Козловы, Скакуновы, Смирновы.

Калининградская область:

7. Петренко, Соловьевы.

Республика Карелия:

8. Толошиновы.

Республика Коми:

9. Коканины.

Мурманская область:

10. Ковалевские, Космынины.

Ненецкий автономный округ:

11. Маликовы, Жуковы.

Новгородская область:

12. Маркины, Речкины, Захаровы.

Псковская область:

13. Александровы.

Второй окружной полуфинал — в Красноярске 29–31 марта. В нем будут состязаться семьи из Сибирского федерального округа. Проведение полуфинала в Уральском федеральном округе запланировали в Екатеринбурге на 5–7 апреля. 19–21 апреля в Ростове-на-Дону в соревнованиях примут участие семьи Южного федерального округа. Помимо этого, окружные полуфиналы пройдут в Хабаровске, Уфе, Москве.

Победителей финала «Это у нас семейное» объявят летом, в День семьи, любви и верности 8 июля. Они получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. При этом 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Победителями трека «Родные-Любимые» станут 100 человек. Им предоставят возможность отправиться в уникальные семейные путешествия по России по программе «Больше, чем путешествие».

Как сообщало ИА Регнум, дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» завершился 31 января. С момента запуска конкурса для участия в нём зарегистрировались более 550 тысяч человек (более 96 тысяч семейных команд).

Организатор конкурса «Это у нас семейное» является автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами выступают Росмолодежь и «Движение Первых». Конкурс проводится в Год семьи, о его старте объявил 23 января президент России Владимир Путин.