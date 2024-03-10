Буэнос-Айрес, 10 марта, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Указ, который должен был увеличить зарплату президента Аргентины Хавьера Милея и высокопоставленных чиновников на 48%, отменил аргентинский лидер. Об этом 10 марта сообщил офис главы Аргентины в соцсети Х.

Jose Luis Magana/ AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей

«Офис президента информирует, что по решению <…> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», — уточняется в документе.

По данным портала Infobae, повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48%. Об указе стало известно еще в конце февраля, Милей принял решение аннулировать указ после критики со стороны оппозиции.

Как пояснил Милей, указ был подписан в 2010 году действующим на тот момент президентом Кристиной Киршнер. Зарплата главы Аргентины и чиновников исполнительной власти, согласно документу, повышалась автоматически.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Аргентины Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам.

Однако позднее глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто уточнил, что власти страны приняли решение отложить ряд экономических реформ на фоне слабой поддержки со стороны населения и акций протеста против экономической политики нового президента.

В конце января Милей подтвердил намерение одобрить обещанные в рамках предвыборной кампании экономические реформы и подчеркнул, что массовые протесты и забастовки не повлияют на решение конгресса.