Москва, 10 марта, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову планируют похоронить в Москве, на Троекуровском кладбище. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил её племянник Илья Свиридов.

Тушин Антон/ITAR-TASS Светлана Моргунова

«Скорее всего, во вторник (12 марта. — Прим. ред.), и, скорее всего, Троекуровское кладбище, но это тоже не точно. Прощание тоже будет там, вероятно», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о кончине народной артистки России стало известно вечером 10 марта. По словам близкой подруги усопшей — Веры Мусатовой, причиной смерти Моргуновой стал оторвавшийся тромб.

Моргунова родилась в 1940 году в Москве, там же прошла обучение в театральной студии при Государственном академическом театре имени Моссовета, а в 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР. Также Моргунова вела популярные телепередачи «Голубой огонёк» и «Утренняя почта».