Дебальцево, ДНР, 10 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. В посёлке Луганское Дебальцевского городского округа в Донецкой Народной Республике при детонации взрывоопасного предмета 10 марта, после обстрела со стороны ВСУ, пострадал ребёнок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

«В результате детонации ВОП ранен ребенок — мальчик 2012 г. р.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о последствиях обстрела территории республики украинской армией продолжают уточнять.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 марта в СЦКК сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе две девочки. За последние сутки украинские боевики 38 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 130 единиц различных боеприпасов.

В ночь на 10 марта ВСУ с помощью дрона сбросили ВОП на Горловку. Впоследствии в СЦКК сообщили, что взрывом повредило в городе инфраструктуру ООО «Никитовский хлеб», были уничтожены 1,2 тыс. кг хлебобулочных изделий и три автомобиля.