Москва, 10 марта, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Московский «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела». Игра проходила 10 марта в рамках 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) на стадионе «Лужники».

«Спартаковцы» принимали гостей на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счётом 0:2. У воронежцев гол на счету Евгения Маркова. Он на 37-й минуте реализовал пенальти. Второй мяч забил в свои ворота полузащитник «Спартака» Данил Пруцев. На 66-й минуте он поразил собственные ворота.

Красно-белые уже второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже. Уступив сегодня, «Спартак» впервые проиграл на своём поле «Факелу».

После этого матча «Спартак» опустился на шестую позицию. У команды Гильермо Абаскаля осталось 31 очко. «Факел» остался на 11 месте. У команды Сергея Ташуева 25 баллов. В следующем туре «красно-белые» примут екатеринбургский «Урал», а «Факел» сыграет дома с «Оренбургом».

Как передавало ИА Регнум, ранее домашний стадион московского «Спартака» признали не готовым к проведению матча чемпионата России по футболу, в котором «красно-белые» должны сыграть с воронежским «Факелом». Об этом сообщила 29 февраля пресс-служба Российской премьер-лиги на своём сайте.

В сообщении отмечалось, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу, что газон стадиона «Лукойл Арена» не соответствует регламенту и стандартам. По этой причине временно было приостановлено проведение футбольных матчей на домашней арене «Спартака». Впоследствии поле домашнего стадиона «Спартака» всё же допустили к проведению игр чемпионата и Кубка России.