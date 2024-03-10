Москва, 10 марта, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Причиной смерти диктора и телеведущей Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб, сообщила ТАСС подруга усопшей Вера Мусатова.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, известная телеведущая скончалась 10 марта. Ранее об этом сообщили журналистам в её окружении.

Диктор Владимир Берёзин в марте 2023 года сообщил, что Светлана Моргунова серьёзно болеет. По его словам, коллега перестала узнавать его.

Светлана Моргунова родилась в 1940 году в Москве, окончила театральную студию при Театре имени Моссовета. Работать диктором на телевидении она начала в 1961 году. Кроме того, Моргунова вела популярные телепередачи «Голубой огонёк» и «Утренняя почта».