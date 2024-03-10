Москва, 10 марта, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом 10 марта сообщили источники «Известий».

Сергей Карпухин /POOL / РИА Новости Николай Евменов

По их сведениям, его заменит адмирал Александр Моисеев, который командовал Северным флотом с 2019 года, когда Евменов стал главкомом.

Николай Евменов — российский военачальник, адмирал. Родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, по окончании которого стал командиром электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подлодки Тихоокеанского флота. Проходил обучение в Военно-морской академии имени адмирала флота СССР Н. Г. Кузнецова и служил старшим помощником командира и командиром нескольких подводных лодок. В 2012 году стал начальником штаба — первым замкомандующего Северным флотом, в 2016-м — командующим. Указом президента в 2019 году назначен главнокомандующим ВМФ. Женат, имеет двух сыновей и внука. Включён в санкционные списки.