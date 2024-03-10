Москва, 10 марта, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова в возрасте 84 лет. Об этом стало известно 10 марта.

Александр Макаров / РИА Новости Светлана Моргунова

«Умерла Светлана Моргунова», — сообщили «РИА Новости» в её окружении.

Моргунова родилась в 1940 году в Москве. Училась в театральной студии при Театре имени Моссовета. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР. Среди прочего была ведущей выпусков программы «Голубой огонёк» и некоторых выпусков «Утренней почты». Моргунову награждали орденом Дружбы, она также была заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой России.