Нью-Йорк, США, 10 марта, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Ссора с парнем в метро Нью-Йорка закончилась для 29-летней девушки инвалидностью, сообщил NBC New York.

Prezat Denis/ABACA

«Девушка лишилась ног после того, как бойфренд столкнул её на рельсы метро», — говорится в материале.

Инцидент произошёл утром 10 марта на станции «Фултон-стрит».

Как рассказали очевидцы, между парнем и девушкой возникло недопонимание, они поссорились, а после парень толкнул девушку на рельсы. Пострадавшую доставили в больницу. Полиция теперь выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года юношу толкнули на рельсы на станции метро «Киевская» в Москве. Он остался жив после падения.

В сентябре в Екатеринбурге пассажир упал под поезд в метро. Инцидент произошёл на станции «Проспект Космонавтов». В результате происшествия закрыли несколько станций метрополитена на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».

В апреле 2022 года жительница Канады пострадала в метро, после того как её столкнули под поезд. Инцидент произошёл на станции Yonge. Пострадавшая выжила.