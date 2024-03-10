Москва, 10 марта, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» не удержал победу в матче с последнего чемпионата. На своём поле «железнодорожники» сыграли вничью с «Сочи».

Александр Вильф /РИА Новости

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью — 2:2. Счёт открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов уже на второй минуте, поразив ворота «Сочи» ударом с лету. Через две минуты Артур Юсупов сравнял счет. Он в касание переправил мяч в сетку.

Выйти вперёд «Локомотив» смог до перерыва. Гол забил Максим Глушенков. Он мощным ударом пробил с линии штрафной.

Во втором тайме Марсело Алвес сравнял счёт. Практически сразу после этого «Локомотив» остался в меньшинстве. С поля удалили Артёма Карпукаса. Составы уравнялись через 12 минут. С поля удалили Серхио Кордову.

Уже в компенсированное время нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев забил третий мяч, но судья отменил взятие ворот. Причиной стала игра рукой форварда «железнодорожников».

В итоге «Локомотив» набрал 32 очка и догнал ЦСКА, который идёт на 4-м месте. Футбольный клуб «Сочи» остался на последней строчке турнирной таблицы. У южан 13 очков. На один балл их опережает «Балтика» из Калининграда.

Как передавало ИА Регнум, в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся 3 марта на «ВТБ Арене», московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив».

Счёт в матче открыли на 12-й минуте. После прохода Хорхе Карраскаль отдал передачу на Бителло, который точно пробил в дальний угол. После перерыва ФК «Динамо» сумел отличиться во второй раз. Константин Тюкавин нашёл точной передачей Дениса Макарова, который отправил мяч точно в угол.

В конце матча за «Локомотив» отличился Рифат Жемалетдинов, который на 84-й минуте игры сумел отыграть один мяч.