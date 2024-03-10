Киев, 10 марта, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Информационный шум вокруг назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон выявил внутреннюю политическую борьбу на Украине между двумя конфликтующими группами — командой бывшего лидера страны Петра Порошенко, действующего в союзе с мэром Киева Виталием Кличко, и окружением нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. А само назначение отражает связи Залужного с политическими кругами Великобритании.

Таким мнением поделился с ИА Регнум политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, комментируя распространённую в украинских СМИ информацию о нарушении дипломатического протокола при назначении Залужного посланником Киева в Лондоне.

Вокруг Залужного давно формировались кольца негатива, напомнил эксперт. С одной стороны, оппоненты Зеленского, в первую очередь — Порошенко и Кличко, пытались использовать его как некий альтернативный вариант политического развития страны, противопоставляли его Зеленскому. Часто открыто критиковали Зеленского за увольнение Залужного с поста главкома. Появились соцопросы, показавшие высокие шансы бывшего главкома победить на выборах президента. Не исключали даже победу во втором туре.

«Естественно, на этом фоне команда Зеленского занялась дискредитацией оппонента, формированием его негативного образа. На Залужного попытались списать военные неудачи, хотя как раз у него очень высокая степень поддержки в украинской армии и у него действительно есть политическое будущее. Но говорить о том, что конфликт вокруг его фигуры может принести какие-то политические изменения на Украине прямо сейчас, не приходится», — рассказал политолог.

При этом в конфликте вокруг назначения Залужного послом в Британию можно проследить особенности отношений украинских элит с их западными партнёрами, заметил Перлин. На Украине влиятельны несколько западных центров, но в первую очередь — Вашингтон и Лондон. Именно они ключевые игроки в украинской внутренней и внешней политике, включая военную политику.

Причём Лондон и Вашингтон часто конкурируют между собой. И у Залужного, по всей видимости, тесные взаимоотношений именно с Лондоном. Так что выбор позиции посланника в королевстве отражает кулуарные отношения бывшего главкома с британскими политическими кругами, сделал вывод политолог.

В свою очередь, пребывание Залужного в Лондоне могут использовать британские элиты в более долгосрочной стратегии в отношении Украины, допустил эксперт. Возможно, в будущем, когда окончательно ослабнут позиции Зеленского или сменится конъюнктура, Лондон сможет использовать Залужного в своих интересах более эффективно, он будет более управляемым для Британии.

Киев серьёзно нарушил дипломатические нормы в ходе назначения Залужного послом в Великобритании, сообщило украинское издание «Зеркало недели». За всю историю существования МИД Украины, как подчеркнули в издании, никто заранее не делал заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Даже если между сторонами прошли все непубличные консультации и согласования, объявлять об этом заранее — значит нарушать дипломатическую этику.

«Зеркало недели» предположило, что такое нарушение глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил не по своей инициативе, а под давлением Зеленского. В свою очередь, единственный мотив такого поведения главы киевского режима издание увидело в его возможном страхе, что бывший главком передумает и откажется от назначения.

Авторы публикации назвали назначение Залужного бессмысленным, поскольку он не имеет даже минимального опыта дипломатической работы.

Как сообщало ИА Регнум, новость об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ появилась 8 февраля. Должность занял командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Зеленский назвал причиной увольнения провал широко анонсированного летнего контрнаступления украинской армии. Тем не менее после отставки главкома ему было присвоено звание Героя Украины. Также в феврале в медицинской комиссии признали Залужного непригодным к дальнейшей военной службе.

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании на днях. Глава киевского режима заявил, что бывший главком ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу. Зеленский добавил, что ждёт после этого назначения укрепления союзнических отношений с Лондоном.