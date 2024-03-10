Белгород, 10 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 10 марта уничтожили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 18:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день стало известно об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа возле посёлка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, жертв и разрушений нет, введён режим закрытия воздушного пространства. В Минобороны России также подтвердили его данные. В ведомстве заявили, что киевский режим предпринял попытку теракта около 18:00 мск, но средства ПВО уничтожили дрон.