Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Российскими силами противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа в районе посёлка Форносово Тосненского района, сообщил 10 марта в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет, заявил губернатор. Ввели режим закрытия воздушного пространства.

В Минобороны России 10 марта подтвердили, что украинский беспилотник сбили над территорией Ленинградской области. Как сообщили в ведомстве, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа около 18:00 мск. Дрон ВСУ уничтожили дежурными средствами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 марта в Росавиации сообщили, что работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Также сообщали, что в аэропорту Пулково ввели план «Ковёр».

Российские средства противовоздушной обороны 10 марта также уничтожили два украинских беспилотника над территорией Новгородской области. Попытку киевского режима атаковать объекты на территории России пресекли около 15:30 мск.

Утром 10 марта в российском оборонном ведомстве сообщили об атаке объектов на территории России с помощью двух беспилотников ВСУ. Российские силы ПВО в 06:40 мск уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Помимо этого, 10 марта три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский под Белгородом.

В этот же день ВСУ атаковали двумя БПЛА город Строитель в Белгородской области. От удара загорелся грузовик, пострадавших нет.