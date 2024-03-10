Москва, 10 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин при поддержке общественности официально обратился с просьбой внести в реестр иноагентов певицу Аллу Пугачёву и по этой причине в Кремлёвском дворце отметили выступление её дочери Кристины Орбакайте. Об этом он 10 марта сообщил в Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Певица Кристина Орбакайте

«Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — написал Бородин.

Он добавил, что Орбакайте никогда не выступала в зоне СВО и не будет этого делать. Глава проекта рекомендовал певице отправляться в США и выступать там за $200. Он подчеркнул, что в мире есть справедливость, хотя она не всегда торжествует.

9 марта «MK.RU» сообщил, что Орбакайтеубрали из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце по случаю 8 Марта. По информации журналистов, изначально планировалось, что певица выйдет на сцену почти в конце мероприятия и с Алексеем Воробьёвым исполнит песню «Просто любить тебя». Вместо неё выступили Таисия Повалий и Денис Майданов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Бородин отметил, что Орбакайте проживает в США и не высказала свою позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Он обратился к певице с вопросом, поддерживает ли она Россию или использует страну только для зарабатывания денег.

Издание «Абзац» 1 марта 2024 года, ссылаясь на источник, сообщило, что Орбакайте пока не смогла посетить с концертом российский госпиталь, где лечат раненых, из-за графика, но готова сделать это во время следующего посещения России. Собеседник сказал журналистам, что певица не откажется, если ей предложат.