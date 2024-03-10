Джакарта, 10 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Два пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут прямо во время полёта. Как стало известно 10 марта, инцидент случился в конце января во время перелёта рейса с острова Сулавеси в Джакарту.

Markus Mainka / picture alliance/Global Look Press

Как сообщило британское издание Metro, первый пилот попросил второго об отдыхе и передал ему управление. Однако напарник тоже уснул.

«Когда региональный центр управления в Джакарте попытался связаться с самолётом, он не получил ответа», — говорится в статье.

Спустя 28 минут проснулся первый пилот и разбудил коллегу. Он ответил на вызов центра управления и вернул сбившийся с курса самолёт на правильную траекторию. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, самолёт приземлился без происшествий, пилотов временно отстранили от работы.

Как сообщало ИА Регнум, два самолёта с пассажирами столкнулись в небе над Кенией 5 марта. Инцидент произошёл с лайнером De Havilland Canada Dash 8 и с легкомоторным Cessna 172. Вскоре после взлёта из аэропорта Найроби-Уилсон в Кении Dash 8 столкнулся в воздухе с Cessna 172, принадлежащим местной лётной школе, который в результате происшествия потерпел крушение в парке. Оба пассажира погибли.