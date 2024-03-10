Вашингтон, 10 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Большие потери ВСУ в зоне проведения Россией спецоперации вызваны тем, что российские войска применяют ФАБ-1500 — управляемые авиабомбы весом полторы тонны, сообщил 10 марта телеканал CNN.

Телеканал отметил, что ФАБ-1500 свела на нет оборону ВСУ и изменила баланс сил на линии фронта. Достичь этого русским удалось, когда они превратили оружие советских времён в планирующую бомбу.

Почти половина ФАБ-1500 состоит из фугасной взрывчатки. Удар образует кратер шириной 15 метров. Бомбу сбрасывают с истребителей на высоте 60-70 км, то есть вне досягаемости многих украинских систем ПВО. Она наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, позволяющих бомбе планировать к цели.

Эксперт Джозеф Тревитик заявил, что применение ФАБ-1500 обеспечивает новый и гораздо более разрушительный вариант контрудара для многих российских тактических самолётов, позволяющий при этом пилотам держаться дальше от обороны ВСУ.

Телеканал привёл слова украинское военного из 46-й отдельной аэромобильной бригады, находящейся в районе города Красногоровка в ДНР. Военный заявил, что раньше их обстреливали только артиллерией, а теперь ВС России начали использовать ФАБ-1500, ущерб от удара которых очень большой.

«Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия», — сказал военный.

Ситуацию, когда против них применяют такое оружие, выдерживают в рядах ВСУ не все.

«Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 — это ад», — сказал военный.

Также канал привёл слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната, который рассказал, что перед атакой на ВСУ в Авдеевке российские военные выпустили сотни авиабомб.

По словам старшего научного сотрудника Королевского института вооруженных сил в Лондоне Джастина Бронка, разработка планирующих бомб дала российским военным возможность более эффективно использовать свою тактическую авиацию. Американский комплекс Patriot — чуть ли не единственная система защиты, способная противостоять этим бомбам, но количество их у ВСУ ограничено, не хватает Киеву и ракет для Patriot, заявил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что украинские силы не могут сбить ни одну планирующую авиабомбу, применяемую российскими военные в зоне СВО. По его данным, ВС России десятки тысяч штук ФАБ-500, ФАБ-250, а также ФАБ-1500 и ФАБ-5000.

В январе в интернете появились кадры ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. СМИ сослались на видео, опубликованное Минобороны России. На кадрах глава ведомства Сергеем Шойгу провёл инспекцию на заводе в Подмосковье 12 января.