Лос-Анджелес, США, 10 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в коммерческом здании в Лос-Анджелесе, где находились нелегальные плантации каннабиса. При тушении пятеро спасателей отравились, сообщила пожарная служба города на официальном сайте.

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Сообщение о происшествии поступило около 8:00 9 марта по местному времени (18:00 мск). Пожарные, прибыв на место, увидели, что горит двухэтажное кирпичное здание, огонь охватил около 845 кв. м.

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Когда в здание вошла первая группа спасателей и начала тушить огонь, из-за порыва ветра их накрыло едким дымом, в котором, как определили позже, содержалась серная кислота. Пятеро пожарных ощутили жжение на лице и конечностях, а также раздражение дыхательных путей. Их госпитализировали.

Сообщается, что к тушению пожара привлекли 145 спасателей. Горение ликвидировали в течение часа. При этом огонь сильно повредил здание. Свидетели сообщили, что внутри могли быть люди. Кинологи с собаками обследовали здание, но не обнаружили погибших. Экспертам предстоит установить причину пожара.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля вспыхнул крупный природный пожар в американском штате Техас. Он охватил около 344 тысяч га. Огонь также дошёл до штата Оклахома.