Порт-о-Пренс, 10 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Часть сотрудников посольства США на Гаити покинула здание. Силовики усилили охрану диппредставительства на фоне угрозы нападения со стороны банд, сообщили 10 марта в Южном командовании ВС США, передало агентство Reuters.

ТАСС/ EPA/Johnson Sabin

Второстепенный персонал американского диппредставительства вывезли по воздуху. Военные отметили, что это стандартные действия по усилению безопасности посольства во всем мире. На борту военного самолёта гаитян не было.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре премьер-министр Гаити Ариэль Анри с трибуны ГА ООН призывал международное сообщество помочь республике в борьбе с бандитизмом.

В конце февраля в столице Гаити Порт-о-Пренс произошло очередное нападение — похитили шестерых прихожан и священнослужителя католической церкви. Бандиты 3 марта выпустили из городской тюрьмы несколько сотен заключённых, а на следующий день попытались захватить аэропорт.

Самолёт Анри 5 марта не смог приземлиться в воздушной гавани из-за перестрелок полиции и бандитов. Ещё через три дня, 8 марта, вооружённые бандиты напали на дворец президента и ряд административных зданий в Порт-о-Пренс.

Издание Marine Corps Times 9 марта сообщило, что американское руководство решило отправить на Гаити морскую пехоту. В Пентагоне заявили, что пока не приняли никаких решений о переброске морпехов на Гаити.

Посольство США призвало сограждан скорее уезжать с Гаити.