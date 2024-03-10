Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области вспыхнул крупный пожар. Горит ангар на Волхонском шоссе, 4. Об этом сообщили местные власти.

Кадр из видео

По предварительным данным, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м.

«В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», ― сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.

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Также известно, что при пожаре пострадали два человека. Они получили ожоги рук. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 8 января загорелся ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой. Инцидент произошёл в здании на Дальневосточном проспекте, 79, корпус 1. Площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. В тушении задействовали почти 50 пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар на складе произошёл в деревне Серково Московской области 6 января. Огонь охватил 1260 кв. м площади. К тушению пожара привлекли порядка 40 человек и 14 единиц техники.