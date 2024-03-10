Гавр, Франция, 10 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Сотрудники французской таможни изъяли более 1 тонны кокаина, который доставили в порт Гавра из Бразилии, сообщил 10 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источник.

IMAGO/Joerg Boethling/TASS

По информации журналистов, крупную партию наркотиков расфасовали по небольшим упаковкам и доставили с грузом сахара. Таможенники в Гавре нашли в сахаре пакет, в котором было 100 грамм кокаина, и заинтересовались всей партией.

Сообщается, что на место вызвали сотрудников управления по борьбе с наркотиками. Они изъяли порядка 50 сумок с кокаином. При этом контейнер до этого прошёл через порты в Роттердаме и Антверпене. Есть сведения, что часть партии уже разгрузили в Бельгии.

«Можно предположить, что изначально в этом контейнере было около трёх тонн кокаина», — заявил собеседник журналистам.

Он добавил, что правоохранители активно ищут тех, кто организовал доставку этой партии.

Как сообщало ИА Регнум, в порту Гавра не первый раз перехватывают такую крупную партию наркотиков. В августе 2019 года таможня также выявила партию кокаина весом более тонны. Запрещённый груз привезли из Эквадора через Антверпен. Его спрятали в партии пальмовой сердцевины.

В феврале 2024 года сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки кокаина в Россию из Латинской Америки. Они изъяли в Санкт-Петербурге 641 кг этого наркотика. Перевозивших запрещённые вещества задержали.