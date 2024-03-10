Москва, 10 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Ему было 73 года. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

РИА Новости/ Владимир Трефилов Георгий Лунтовский

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы», — отметил Аксаков.

Лунтовский занимал должность заместителя председателя Банка России с 1999 по 2005 год, затем его повысили до первого зампреда ЦБ. Он покинул финансовый регулятор в 2017 году. С того момента Лунтовский занимал пост президента Ассоциации банков России.

На своих постах он курировал денежное обращение, деятельность территориальных учреждений, кадровую политику.