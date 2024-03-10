Лондон, 10 марта, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Легковой автомобиль ночью протаранил ворота Букингемского дворца в Лондоне, сообщило 10 марта издание Daily Express, ссылаясь на данные полиции Великобритании.

EPA/ТАСС

«Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — рассказал представитель полиции.

Он добавил, что водителя после задержания отправили в больницу.

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Авария произошла 9 марта около 2:33 по лондонскому времени (05:33 мск). Очевидец рассказал журналистам, что при столкновении было слышно звук сильного удара. Правоохранители сразу бросились к воротам, когда в них въехала машина, заставили водителя встать на колени и держать руки за головой.

Сообщается, что от действий водителя никто не пострадал. Полиция начала расследование инцидента.

Как передавало ИА Регнум, в январе автомобиль протаранил ограду Белого дома в Вашингтоне. Охрана задержала водителя для выяснения обстоятельств аварии. При инциденте никто не пострадал.