Москва, 10 марта, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание во время номера и умерла в больнице от остановки сердца, рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что артистке стало плохо после совершенно обычного, не опасного трюка. После появления из ящика иллюзиониста она и ещё две девушки просто уходили за кулисы.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова Эдгард Запашный

«И вот в этот самый момент, как только Влада зашла за кулисы самостоятельно, вдруг она упала, потеряла сознание. Тут же подскочил униформист, подхватил её и позвал на весь цирк врача. Побежал к медицинскому кабинету, донёс Владу на руках. Наш дежурный доктор буквально в течение минуты сказал, что нужная скорая помощь», — рассказал он в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Реанимационные мероприятия проводили три бригады врачей, в процессе они приняли решение госпитализировать артистку. Вскоре стало известно о её смерти в больнице.

«Три часа три бригады скорой помощи работали с Владой. Делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за её жизнь. Когда закончилось шоу, артисты не расходились, более получаса все дежурили около медицинского кабинета и ждали новостей», — поделился Запашный.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Барнауле гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Девушка выполняла переворот на перекладине, сорвалась вниз и упала на шею. Она осталась неподвижно лежать на арене, ей на помощь бросились работники цирка.