Москва, 10 марта, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече 6 марта с участниками Всемирного фестиваля молодежи пошутил, что тоже хотел бы причёску с дредами, следует из фрагмента, который вошёл в передачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

Во время фотографирования со студентами глава государства обратил внимание на дреды одного из участника фестиваля из Нигерии.

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — с улыбкой заявил президент.

Фестиваль проходил с 1 по 7 марта в соответствии с указом президента в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля российский лидер 2 марта отметил, что искренне рад приветствовать гостей фестиваля, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

Владимир Путин 6 марта посетил Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории «Сириус» в Сочи, где пообщался с молодёжью, а также выступил на церемонии закрытия мероприятия. Он отметил, что его участники фактически создали «город молодёжи мира». Российский лидер заверил иностранных участников мероприятия, что страна стала для них другом, и подчеркнул, что её двери открыты для любых благих начинаний.

Путин 6 марта в шутку назвал сыном участника Всемирного фестиваля молодёжи Деписа Ганприла, который приехал на мероприятие из Уганды. Представитель Уганды спросил президента, что бы он мог посоветовать африканским странам для улучшения отношений с Россией. Перед тем как завершить вопрос, молодой человек заявил, что хотел бы стать «сыном» Путина из Африки.