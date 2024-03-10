Москва, 10 марта, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин как и вся страна будет участвовать в голосовании на выборах президента страны, сообщил 10 марта в своём Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин на следующей неделе как и вся страна будет участвовать в голосовании на выборах президента России. Как именно, пока не известно, на избирательном участке или онлайн. В Москве сейчас возможны оба варианта», — рассказал Зарубин.

Помимо этого, на неделе Путин встретится с победителями конкурса «Лидеры России», а также проведёт совещания с кабмином и членами Совета безопасности.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России пройдёт впервые. Участие в голосовании на президентских выборах также впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

По данным ЦИК, по состоянию на начало 2024 года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. В свою очередь, Путин ответил согласием.