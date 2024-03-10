Киев, 10 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Власти Канады одобрили передачу киевскому режиму списанных авиационных ракет, которые ранее планировали утилизировать, сообщил 9 марта на телеканале «Прямой» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

Zuma/TASS Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — сказал политик.

По словам Тука, речь идёт примерно о 80 тыс. ракет класса «воздух — земля». Он поддержал решение Оттавы и отметил, что Киев готов принять даже такие «полуработающие» ракеты с неисправной боевой частью, так как ожидает, что и их получится использовать.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Канаде сообщили о планах передать Украине 83 тыс. снятых с вооружения неуправляемых ракет CRV7, разработанных в 1970-х годах. По некоторым данным, у большинства этих ракет нет боевой части.

Представитель министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен в январе сообщила, что Оттава так и не поставила Киеву заказанный для ВСУ год назад зенитный ракетный комплекс NASAMS. Канадское правительство заказало его в США и перевело за него $406 млн, но боевую технику так и не поставили. Кроме того, в производящей ЗРК NASAMS компании Kongsberg заявили, что не заключали контракт на изготовление комплекса для Канады.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что на Западе начали понимать бессмысленность попыток победить Россию. Она обратила внимание на унылую атмосферу недавно прошедшей Мюнхенской конференции безопасности. Дипломат указала на то, что разговоры на этой встречи свелись к тому, как не допустить провала ВСУ.