Задержка финансирования заставила Киев искать «план С», заявили в Раде
Депутат Рады Пидласа: задержка финансирования вынудила Киев искать «план С»
Киев, 10 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. На фоне задержек помощи от США из-за проблем в Конгрессе киевские власти вынуждены рассматривать альтернативные варианты и искать дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, сообщила газета Financial Times.
Она напомнила, что исходный «план А» предполагал, что новая помощь от США и Евросоюза начнёт поступать в январе. Однако задержки в выделении средств заставили Киев рассматривать не только «план Б», но и даже «план C», подчеркнула парламентарий.
«Мы фактически достигли предела своих возможностей ― все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», ― сказала Пидласа.
Деталей этих планов депутат не сообщила, но отметила, что Киев ведёт переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Кроме того, по её словам, власти рассматривают возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.
Издание отметило, что высокопоставленные украинские чиновники выразили опасения по поводу возможности повторения подобной ситуации с задержкой помощи в 2025 году.
Согласно данным газеты, Украина выделила значительную часть своего годового бюджета в размере 87 млрд на оборонные расходы. При этом внутренние доходы страны составляют лишь 46 млрд долларов. Ожидается, что дефицит продолжит расти, особенно в свете предстоящей мобилизации, когда потребуется значительное финансирование на зарплаты, обучение и снаряжение для призывников.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 января заявил, что экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители.
Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда же заявил, что пенсионеры на Украине умрут, если США не направят в Киев новый пакет финансовой помощи.
Обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов указал на то, что в новый бюджетный год Украина входит с огромной дырой в 37 млрд долларов, взять которые можно только у кого-то взаймы, и денежные капельницы, поставленные безнадежному пациенту, только растягивают его агонию.
Источники телеканала NBC News заявили, что представители Республиканской партии в Конгрессе США начали подготовку собственного пакета помощи для Украины, в котором часть поддержки Киеву окажут в виде кредитов.
При этом аналитик Марк Эпископос выразил мнение, что обсуждаемый в Вашингтоне пакет дополнительной помощи Украине не сможет помочь киевским властям избежать коллапса.