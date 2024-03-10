Киев, 10 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. На фоне задержек помощи от США из-за проблем в Конгрессе киевские власти вынуждены рассматривать альтернативные варианты и искать дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, сообщила газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она напомнила, что исходный «план А» предполагал, что новая помощь от США и Евросоюза начнёт поступать в январе. Однако задержки в выделении средств заставили Киев рассматривать не только «план Б», но и даже «план C», подчеркнула парламентарий.

«Мы фактически достигли предела своих возможностей ― все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», ― сказала Пидласа.

Деталей этих планов депутат не сообщила, но отметила, что Киев ведёт переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Кроме того, по её словам, власти рассматривают возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

Издание отметило, что высокопоставленные украинские чиновники выразили опасения по поводу возможности повторения подобной ситуации с задержкой помощи в 2025 году.

Согласно данным газеты, Украина выделила значительную часть своего годового бюджета в размере 87 млрд на оборонные расходы. При этом внутренние доходы страны составляют лишь 46 млрд долларов. Ожидается, что дефицит продолжит расти, особенно в свете предстоящей мобилизации, когда потребуется значительное финансирование на зарплаты, обучение и снаряжение для призывников.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 января заявил, что экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители.

Глава киевского режима Владимир Зеленский тогда же заявил, что пенсионеры на Украине умрут, если США не направят в Киев новый пакет финансовой помощи.

Обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов указал на то, что в новый бюджетный год Украина входит с огромной дырой в 37 млрд долларов, взять которые можно только у кого-то взаймы, и денежные капельницы, поставленные безнадежному пациенту, только растягивают его агонию.

Источники телеканала NBC News заявили, что представители Республиканской партии в Конгрессе США начали подготовку собственного пакета помощи для Украины, в котором часть поддержки Киеву окажут в виде кредитов.

При этом аналитик Марк Эпископос выразил мнение, что обсуждаемый в Вашингтоне пакет дополнительной помощи Украине не сможет помочь киевским властям избежать коллапса.